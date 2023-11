On Your Tail is een zomers detectiveverhaal

Speuren op het strand.

De Nintendo Indie World Showcase zat weer vol met interessante indie-games. Eén van die titels heeft een wel heel zomerse vibe. On Your Tail is een detectiveverhaal, vermomd als een zomerse life-sim, en staat gepland voor een release in 2024.

On Your Tail speelt zich af in het zeedorpje Borgo Marina in Italië. Jij bent Diana, een detective die op vakantie gaat naar deze zomerse plek om te ontspannen op het strand. Maar jouw vakantie wordt verstoord door een mysterie dat je aandacht nodig heeft. Gelukkig krijg je tijdens het oplossen van dit mysterie ook nog wel de tijd om te ontspannen met spelletjes op het strand.

De game wordt ontwikkeld door Memorable Games, een Italiaans team dat vooral inspiratie vond in hun eigen kindervakanties aan de Italiaanse kust. Verwacht dus veel charmante plekken die gebaseerd zijn op echte locaties, maar dan met een dierlijke twist. Humble Games is verantwoordelijk voor het uitgeven van de game, als On Your Tail in 2024 tijdelijk exclusief voor de Switch (en pc) moet verschijnen.

Krijg jij alweer zin in de zomer? Of houd je het bij het spelen van dit soort games? Laat het weten in de comments.