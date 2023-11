Outer Wilds: Archeologist Edition krijgt eindelijk een releasedatum

Dit bekroonde sci-fi avontuur komt inclusief DLC 'Echoes of the Eye'.

Outer Wilds kwam vandaag aan bod tijdens de Indie World Showcase. Na vele malen te zijn uitgesteld werd eindelijk onthuld dat de game op 7 december 2023 wordt gelanceerd op de Switch. Een fysieke versie volgt in 2024.

Het heeft lang geduurd voordat Outer Wild op Nintendo’s console verscheen. De game werd voor het eerst aangekondigd in februari 2021 voor release die zomer. In juli van dat jaar werd de game echter uitgesteld naar vakantie 2021. Er zijn tot op de dag van vandaag geen updates meer geweest over de Switch-versie.

Na echt jaren wachten heeft Anapurna interactive dan eindelijk bekendgemaakt dat Outer Wilds: Archaeologist Edition onze kant opkomt en bevat naast de basisgame ook de DLC ‘Echoes of the Eye’. Dit is een game die je het beste kunt spelen zonder al te veel informatie vooraf. Kortweg kunnen we stellen dat je in een zonnestelsel verschillende planeten dient te verkennen. Het doel is om het mysterie te achterhalen waarom deze wereld in een timeloop van 22 minuten is verwikkeld.

Deze titel werd enorm geprezen en ontving verschillende prijzen, zoals de Seamus McNally Grand Prize en de Excellence in Design award op het Independent Games Festival 2015. Daarnaast won deze tijdens de British Academy Gaming Awards in 2020 de prijzen voor Best Game, Game Design en Original Property.

Je kunt de trailer van de Indie World hieronder bekijken.