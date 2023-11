[Prijsvraag] Win De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen

Altijd al een Smurfen-game willen spelen? Lees hier hoe je de nieuwste game kunt winnen!

Wie kent de Smurfen nou niet. Deze blauwe wezentjes met hun grappige avonturen weten zowat iedereen te bereiken. Met films, strips en zelfs games is er voor ieder wat wils. Twee jaar geleden verscheen De Smurfen: Missie Vileaf voor de Nintendo Switch. Dit was een geslaagde platformer voor jong en oud. Het vervolg daarop, De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen, verscheen recent voor de Switch. In dit deel beleven de smurfen weer een smurftastisch nieuw verhaal. En jij kan de game winnen! We mogen namelijk in samenwerking met Vertigo 6 een digitale code voor De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen voor de Nintendo Switch weggeven.

Nu vraag je je zeker af wat je wel niet moet doen om kans te maken op deze smurftastische prijs. We houden het dit keer simpel. Laat ons in de reacties onder dit artikel weten waarom jij deze Smurfen-game wilt spelen. Meedoen kan tot en met maandag 20 november 2023. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier gratis en gemakkelijk aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen door middel van een e-mail contact met je op. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.