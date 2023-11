Winnaar van Super Mario RPG is bekend

Lees snel verder om te ontdekken of jij gewonnen hebt!

De prijsvraag is nog maar net afgelopen, en nu al maken we de winnaar bekend. De winnaar ontvangt zo snel mogelijk op of na release een fysiek exemplaar van Super Mario RPG thuis. Om mee te doen moesten jullie antwoord geven op vraag naar welk personage jullie uitkeken en dat deden jullie in groten getale.

Maar nu is het tijd voor de onthulling. De winnaar is geworden: @hutkoffer!

Van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. We vragen je om jouw adresgegevens naar info@dailynintendo.nl te sturen. De adresgegevens zullen we ten behoeve van het versturen doorsturen aan Nintendo Nederland. We wensen je alvast veel plezier met deze prijs!

Iedereen bedankt voor het meedoen. Wees niet getreurd als je niet hebt gewonnen. We hebben namelijk al een nieuwe prijsvraag klaarstaan.