Pokémon Concierge krijgt nieuwe trailer én releasedatum

Geniet binnenkort van deze nieuwe serie op Netflix.

The Pokémon Company en Netflix hebben eerder dit jaar de Netflix-serie Pokémon Concierge aangekondigd, met als Nederlandse titel Pokémon Gastvrouw. Inmiddels komt de release van de serie dichterbij en is er vandaag een nieuwe trailer vrijgegeven waarbij ook de releasedatum is onthuld. Netflix heeft onthuld dat hun nieuwe stop-motion Pokémon-serie op 28 december gelanceerd zal worden. De nieuwe trailer is hieronder te bekijken.

De stop-motionserie zal een originele serie zijn die elementen van de manga, anime en games tegelijk zal bevatten. De serie zal een reeks Pokémon volgen terwijl ze op vakantie zijn in een Pokémon-resort. Kijk jij uit naar deze nieuwe serie op Netflix? Laat het ons hieronder weten.