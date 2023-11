Analogue Pocket kort verkrijgbaar in gelimiteerde kleuren

Een moderne Game Boy in retro-kleuren

In september heeft kloonconsole-fabrikant Analogue gelimiteerde versies verkocht van hun populaire Analogue Pocket. En nu ziet het er naar uit dat ze dat succes willen herhalen. Via hun nieuwsbrief heeft het bedrijf namelijk nieuwe kleuren aangekondigd die gelimiteerd verkrijgbaar zullen zijn.

Waar de gelimiteerde handhelds uit september een transparante shell hadden, heeft het bedrijf nu gekozen voor solide kleuren. De Game Boy-kloon komt nu uit in het rood, groen, blauw, geel, roze, oranje, paars en zilver. De oplettende Nintendo-fan herkent hier ongetwijfeld de kleuren van de Game Boy Pocket en Game Boy Color in.

Voor wie het niet kent: de Analogue Pocket is een kloonconsole die games afspeelt die oorspronkelijk zijn uitgekomen voor de Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advance. Analogue gaat alleen iets verder dan veel andere fabrikanten; ze maken namelijk gebruik van FPGA-technologie in plaats van emulatie. Dit houdt in dat deze console qua hardware de originele consoles kunnen nabootsen. Dit levert een speelervaring op die dus in de buurt komt van de Game Boy-familie, zonder de vertraging die bij emulatie optreedt.

Mocht je interesse hebben, dan moet je er alleen wel snel bij zijn. De verkoop start morgen (17 november), maar zoals alle andere gelimiteerde uitvoering van Analogue: Op = Op! De handhelds moeten voor $249,99 van eigenaar wisselen, maar houd er wel rekening mee dat daar nog vervoerskosten, btw en importkosten bij komen kijken. Dit is dus niet zomaar een kerstcadeautje voor de gemiddelde Game Boy-fan.

Speel jij liever wat modernere (maar niet té moderne) games? Analogue heeft onlangs ook een teaser gegeven van de Analogue 3D: hun versie van de Nintendo 64. Ben jij een fan van deze premium kloonconsoles? Laat het weten in de comments.