Astral Ascent krijgt launch trailer

Versla de 12 zodiacs met unieke en kleurrijke spreuken in Astral Ascent!

Astral Ascent is afgelopen dinsdag uitgekomen voor de Switch. Het spel werd oorspronkelijk aangekondigd in 2021 en heeft op Kickstarter in 3 dagen tijd $50,000 opgehaald. De game is na ruim twee jaar dan eindelijk te downloaden in de eShop voor €24,49. Om dit te vieren heeft uitgever Hibernian Workshop een launch trailer gedeeld. In deze trailer krijgen we onder andere een goede indruk van de razendsnelle en kleurrijke combat in de game. De trailer is hieronder te bekijken.

Astral Ascent is een 2D platform rogue-like die zich afspeelt in een fantasie wereld. Je kruipt in de huid van één van de vier helden, die elk hun eigen personaliteit hebben. Als held krijg je de taak om te ontsnappen van de zogenoemde Garden, wat een gevangenis is die bewaakt wordt door meerdere krachtige Zodiacs. Verder kun je tientallen unieke spreuken ontgrendelen en jouw basis optimaliseren om zo te proberen om alle 12 bazen te verslaan. Ga jij dit gevecht aan?