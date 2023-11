Baroque Decay wekt Catechesis weer tot leven

De studio achter Yuppie Psycho is eindelijk klaar voor dit tien jaar oude concept.

Tien jaar geleden bracht kersverse indie-studio Baroque Decay een teaser trailer uit voor hun game Catechesis. De trailer voor deze pixel horror-game werd verrassend goed ontvangen: zo goed zelfs, dat het project langzaam maar zeker uit zijn voegen begon te barsten. Het managen van zo’n project is lastig, vooral voor een nieuwe studio. Daarom besloot Baroque Decay uiteindelijk de stekker uit het te ambitieuze project te trekken en zich te focussen op nieuwe spellen. Met succes, want opvolgers The Count Lucanor en Yuppie Psycho konden op veel lof rekenen. De unieke combinatie van pixelart, een duister verhaal en bizarre humor bleken een succesvol recept. Nu, tien jaar en veel wijze lessen later, vindt Baroque Decay het tijd voor een poging twee. Catechesis staat weer op de planning!

Catechesis wordt een combinatie van horror, avontuur, rpg en komedie. Je speelt als de jonge misdienaar Daniel, wiens opa ernstig ziek is. Daniel ontdekt dat door het verrichten van goede daden de gezondheid van zijn opa verbetert. Maar geen goede daad blijft onbestraft: blijkbaar trekt dit ook de aandacht van de onderwereld. Dus terwijl je overdag naar school gaat, werkt en goede daden verricht, moet je ’s nachts duistere wezens in de krochten van de hel bevechten.

Catechesis lijkt qua uiterlijk en sfeer veel op diens voorgangers. En volgens de ontwikkelaars zit het ook met de bizarre, duistere humor weer helemaal goed deze keer. Maar toch biedt deze game ook iets geheel nieuws: gevechten. Waar je in de eerdere games van Baroque Decay zo onopvallend mogelijk langs je vijanden moest bewegen, kan Daniel echt de strijd aangaan met kwaadaardige wezens. Met de ervaring die je hierdoor opdoet, kan je vervolgens weer nieuwe power-ups bemachtigen. Maar uiteraard blijft het ook hier soms verstandiger je vijanden subtiel te ontlopen.

Kijk hier de aankondigingstrailer van Catechesis.

