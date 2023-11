Chill Season 2023 aangekondigd voor Splatoon 3

Het nieuwe seizoen start op 1 december 2023.

Komend weekend vindt er een Splatfest plaats in Splatoon 3. Dat zal mogelijk de laatste van dit seizoen zijn, want op 1 december 2023 gaat het nieuwe seizoen van start. Om Chill Season 2023 aan te kondigen heeft Nintendo een gloednieuwe trailer gedeeld. Nou ja, trailer? Het is vooral een videoclip van de nieuwe single No Quarters van de band Chirpy Chips.

In de trailer wordt getoond wat er toegevoegd gaat worden met het nieuwe seizoen. Natuurlijk is dit lang niet alles, maar het geeft een indicatie van at we kunnen verwachten. De nieuwe levels zijn Robo ROM-en Bluefin Depot. Ook komt er een nieuwe special genaamd Splattercolor Screen.

Speel jij nog Splatoon 3? Kijk je uit naar het nieuwe seizoen? Laat het ons weten in de reacties!