Digital Foundry neemt Super Mario RPG onder de loep

Hoe trouw is deze remake?

Vanaf morgen kunnen we dan eindelijk aan de slag met de remake van Super Mario RPG. We kunnen deze iconische RPG van Nintendo en Square Enix dan herbeleven op Nintendo’s hybride console. Diverse media outlets hebben hun reviews al gedeeld en de game geniet momenteel van een 83 op Metacritic! Digital Foundry heeft vandaag een video gedeeld waarin ze deze remake technisch onder de loep nemen. Bekijk de video hieronder.

In de video zijn ze grotendeels positief over de remake. Vooral de graphics worden erg geprezen. De remake is erg trouw gebleven aan het origineel, maar heeft alle grafische details naar het jaar 2023 gebracht. Op TV draait de game op 1080p en in handheld modus op native 720p. Volgens de journalisten levert de game: “misschien wel de beste beeldkwaliteit die we tot nu toe op de Switch hebben gezien!”. Toch is het niet helemaal rozengeur en maneschijn voor Super Mario RPG. Want hoewel de game bijna altijd stabiel op 60 FPS lijkt te draaien, zitten er naar verluidt wel “extreem afleidende framedrops” in. Hoewel het er niet veel lijken te zijn, zijn ze wel duidelijk merkbaar.

Ben jij van plan om met Super Mario RPG aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!