Flashback 2 is nu uit, maar nog geen Switch-versie

Nog even geduld om deze op de Nintendo Switch te spelen.

Ontwikkelaar en uitgever Microids heeft Flashback 2 gelanceerd op PS5, Xbox Series X/S en PC. Helaas lijkt het erop dat de Switch versie nog even op zich laat wachten. Mogelijks zal dit ergens in het eerste kwartier van 2024 zijn.

In september 2023 werd Flashback 2 reeds onder handen genomen door Randy op Gamescom en leek het een prima game te worden. De game werd ontwikkeld in samenwerking met de originele Flashback-bedenker Paul Cuisset. Het is een direct vervolg op het origineel op de Amiga uit 1992.

Microids heeft geen specifieke reden gegeven voor de vertraging op Switch, maar het is waarschijnlijk veilig om te zeggen dat de ontwikkelaar gewoon wat meer tijd nodig heeft om de game te optimaliseren voor Nintendo’s console. Het bevestigt ook dat de PS4- en Xbox One-versies naast deze van de Switch zullen verschijnen.

Spelers kruipen in de huid van Conrad B. Hart, de legendarische held en duiken in een futuristische wereld, terwijl Conrad op zoek gaat naar zijn identiteit. Flashback 2 combineert platforming met actie en verkenning en dit terwijl het lot van de mensheid op het spel staat.

In de 22ste eeuw strekken de United Worlds zich uit over het hele zonnestelsel, maar deze rust wordt bedreigd door de Morph-invasie onder leiding van de angstaanjagende Generaal Lazarus. Op zoek naar zijn vriend Ian duikt Conrad B. Hart met de hulp van zijn bondgenoten en het AI-wapen A.I.S.H.A. opnieuw in een avontuur vol actie, plotwendingen en openbaringen.

Bekijk hieronder alvast de gloednieuwe lanceringstrailer van Flashback 2.