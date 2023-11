Metro PD: Close to You komt naar de Switch

Otome-studio Voltage is op dreef!

Nog geen twee weken geleden kondigde otome-studio Voltage drie nieuwe games aan. Goed nieuws voor fans natuurlijk, maar voor deze games die gepland staan in 2024 en 2025 moet je nog wel even geduld hebben. Het komt daarom perfect uit dat Voltage ook net een nieuwe port heeft aangekondigd die 30 november al te spelen is. In deze otome-game, Metro PD: Close to You, speel je als een detective die net naar een nieuwe afdeling is overgeplaatst. Een afdeling waar je opeens met een stuk heftigere criminaliteit wordt geconfronteerd! Maar zoals het een otome betaamt, word je bijgestaan door vijf charmante, vrijgezelle collega’s. Niet bekend met het genre otome? Lees dan onze otome-special voor een introductie.

Metro PD: Close to You kwam oorspronkelijk al in 2014 uit in het Westen. Deze otome is namelijk een port van het gelijknamige verhaal uit Love 365 (Android, iOS): de mobile ‘otome-bibliotheek’ van Voltage. Dit betekent ook dat het verhaal niet ingesproken zal zijn door stemacteurs, maar dat is ook terug te zien in de prijs. Metro PD: Close to You zal hoogstwaarschijnlijk voor 29,99 in de eShop verkrijgbaar zijn.

