Monster Showcase voor Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Sta op, meester der monsters.

Wie is er klaar voor de nieuwe Dragon Quest Monsters? Op 1 december is het tijd voor Dragon Quest Monsters: The Dark Prince! Enkele dagen geleden schreven we al over de nieuwe overzichtstrailer voor de game. In de onderstaande video krijgen we alvast een uitgebreide rondleiding door de magische wereld Nadiria, vol met uiteenlopende monsters.

Kruip in de huid van Psaro, de hoofdpersoon in deze game. Je bent vervloekt en kunt geen wezens aanvallen met monsterbloed in hun aderen. Jouw taak? Uitgroeien tot een krachtige Monster Wrangler en een leger monsters samenstellen. In de video zien we dat de monsters ontzettend gevarieerd zijn. Sommige zijn niet intimiderend, zoals een Choco Slime die vast is komen te zitten in een gebakje, maar zullen toch een waardevolle aanvulling zijn op je monsterteam. En wat dacht je van de schattige Vegan Dragora, een kleine draak die zich voedt met zonnestralen, of een muzikale krokodil met een trompet als snuit? De intimiderende Sugar Baddy, een demon wiens wraak zoet zal zijn, of de komische King Jester Slime zul je ook geheid tegenkomen.

Van schattig tot gevaarlijk, van groot tot klein, je pad zal kruisen met dat van een scala aan monsters. Breid je monsterleger uit en ga nog een stapje verder met synthesis. Combineer meerdere monsters tot een nieuwe, krachtigere bondgenoten. Hier ligt Psaro’s grootste kracht en dit is dan ook de sleutel tot de overwinning. Experimenteer erop los en creëer het ultieme leger. Heb jij het in je om de meester der monsters te worden?

We moeten nog even geduld hebben voor de volledige game uit is, maar de demo is wel al te spelen. Ook kun je de Dragon Quest Monsters: The Dark Prince alvast pre-orderen.

Ga jij hem in huis halen? Laat het ons weten in de reacties!