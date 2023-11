My Nintendo-kalender 2024 ligt nu in de (virtuele) winkel

New year, new ... kalender!

Je zou het inmiddels bijna een traditie kunnen noemen: ook voor het jaar 2024 biedt de My Nintendo Store weer een eigen bureaukalender aan. Voor 300 platina punten (en verzendkosten) kan je in het nieuwe jaar genieten van dit leuke én praktische hebbeding. Deze kleurrijke kalender zet elke maand andere personages uit Nintendo-spellen in het zonnetje. Van Mario en Zelda tot Pikmin en Tom Nook!

Zoals je hieronder kan zien, biedt de My Nintendo-kalender naast een maandoverzicht ook ruimte om eigen notities te maken. Een perfecte manier om alle Switch-releases bij te houden dus ;). Enthousiast geworden? Zolang de voorraad strekt, kan je één bureaukalender per persoon kopen in de My Nintendo Store.

Gooi jij deze kalender in je digitale winkelmandje, of gebruik je je platina punten liever ergens anders voor? Laat het ons weten in de comments!