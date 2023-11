Shoot ‘em up Evil Diary volgende week naar de Switch

Jij en je wapens tegen een horde monsters.

Wie op zoek is naar wat keiharde actie, zit goed met Evil Diary. Deze duistere 2D-game komt volgende week naar de Nintendo Switch. Ontwikkelaars 9Ratones en Angelo Gamedev hebben samen met uitgever Ratalaika Games bekendgemaakt dat de game niet alleen wordt uitgebracht voor PlayStation, Xbox en pc, maar ook voor de Switch. De release staat op dit moment gepland voor 24 november 2023.

Evil Diary is een shoot ‘em up die bol staat van de actie. Het is 1997 en de wereld is overgenomen door aliens. Van New York is weinig meer over, en dat geldt ook voor de inwoners. Zowel mensen als dieren zijn veranderd in lugubere, bloeddorstige wezens. Jij speelt als Eve, en jouw taak is simpel: ontsnappen, overleven, en de veilige zone buiten de stad bereiken. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, want je wordt voortdurend belaagd door de eerdergenoemde monsters. Gewapend met een oud handgeweer en een laserzwaard baan je je gedurende acht in-game dagen een weg naar veiligheid.

Deze game lijkt pure actie te zijn. Het is een lekker korte game van 1 á 2 uur lang (dus je backlog wordt er niet veel langer door), bestaande uit drie soorten levels: zo veel mogelijk monsters afslachten, overleven tot de tijd op is, en een paar levels waar je op een motor rijdt – nog steeds vijanden overhoop schietend uiteraard. Tussendoor zie je stukjes uit Eves dagboek, vandaar de naam van de game.

Evil Diary wordt digitaal uitgebracht in de eShop. Bekijk hieronder de trailer om alvast een indruk te krijgen van de game.