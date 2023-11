Tengoku Struggle: Strayside komt nu ook onze kant op

En de fysieke versie is al vanaf 23 november te pre-orderen!

Vorig jaar kwam de game al uit in Japan, maar dankzij Aksys Games kan ook het westerse publiek binnenkort Tengoku Struggle: Strayside spelen. Deze otome van de makers van Olympia Soirée zal in april 2024 in de eShop verschijnen. En verzamelaars kunnen vanaf 23 november ook de fysieke versie pre-orderen in de Aksys Store, compleet met soundtrack-cd! Niet bekend met otome? Lees onze otome-special voor een introductie op het genre.

In deze bovennatuurlijke otome speel je Rin Enma, wiens vader de koning van de onderwereld is. Rin is net begonnen als bewaker. Wanneer blijkt dat een aantal gevangenen uit de hel is ontsnapt, is dat dus een perfect klusje voor haar. Rins vader stuurt haar op pad naar de mensenwereld, samen met een aantal betrouwbare gevangenen die hij zelf heeft geselecteerd. Maar eenmaal op aarde ontdekt Rin dat er meer aan de hand is dan een simpele ontsnapping … En die gevangenen die met je meereizen zijn ongetwijfeld ook interessanter dan Rin had verwacht!

Hoewel de trailer hieronder weinig informatie prijsgeeft, krijg je wel een beeld van de stijl en LI’s. En een voorproefje van de soundtrack natuurlijk.

