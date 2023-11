Aspyr geeft reden geannuleerde KOTOR II-DLC: “derde partij had bezwaar”

De DLC die niet mocht zijn.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords verscheen in juni 2022 op de Nintendo Switch. Deze versie is een port van het origineel, die in 2004 op de PC verscheen. Niet lang na de release gaf ontwikkelaar Aspyr aan dat er ook DLC aan zat te komen. Dat zat zo: de originele ontwikkelaars hadden veel content uit de game geknipt, die fans in 2009 terug naar de game brachten door middel van een mod. Aspyr erkende deze mod, en ondersteunde deze in de 2015 steam versie. Deze mod zou ook naar de Switch versie komen, maar werd verschillende keren uitgesteld tot hij werd geannuleerd in juni van dit jaar.

Een reden voor de annulering werd toen niet gegeven. Mensen die de game voor de aankondiging hadden gekocht kregen wel een compensatie: ze kregen een game-key voor een andere Star Wars game. Sommige mensen waren het daar echter niet mee eens, waaronder Malachi Mickelonis. Hij voelde zich “completely duped” en spon een rechtzaak aan. Hij (en inmiddels 17 andere) vinden dat het annuleren van de DLC een overtreding is van de California consumer law.

Aspyr heeft nu de rechtbank gevraagd de zaak te seponeren. Het bedrijf vind dat ze genoeg compensatie hebben gegeven door een game-key aan te bieden. Als toelichting daarop heeft de co-CEO nu ook verduidelijkt waarom de “restored content” DLC voor de Switch eigenlijk geannuleerd werd. Het blijkt namelijk dat Aspyr alle intentie had om de DLC in Q3 van 2022 uit te brengen. Dit kon alleen niet omdat een derde partij bezwaar aantekende.

“Aspyr believed it would be able to release the content, but a third party objected and Aspyr was unable to do so.”

Er is niet bekend gemaakt wie deze derde partij was. Het is jammer, want was de DLC wel uitgekomen dan hadden spelers van KOTOR-II zich kunnen verheugen op een bult nieuwe content. Zo zou er een missie inzitten met droid companion HK-47, een nieuw einde, nieuwe dialoog en interacties tussen je crew en nieuwe quests en combat missies. Daarnaast zou hij compleet gratis zijn.