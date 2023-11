Launch trailer Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Met meer Ninja's dan ooit!

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections is vandaag verschenen voor de NIntendo Switch. Om dat te vieren heeft Bandai Namco een launch trailer online gezet die nog even de beste kanten van de ninja fighting game laten zien. Die trailer kun je hieronder bekijken. Benieuwd naar dit nieuwe deel in de Ultimate Ninja Storm Franschise? Wij mochten de game al eens eerder proberen. Onze ervaring kun je hier lezen.

Het is alweer zeven jaar geleden dat er een originele Ultimate Ninja Storm naar de Switch kwam, en inmiddels is er behoorlijk wat veranderd in de Ninja wereld! In dit nieuwe deel van de action/fighting franchise zijn er nog meer ninja’s om mee te knokken, wat voor het grootste raster ooit zorgt. Met meer dan 130 speelbare personages zul je je lol niet opkunnen in heftige ninja gevechten, en door de Simple Mode is het makkelijker dan ooit om moeilijke ninjutsu combo’s uit te voeren. Als je nu nieuw of een veterane speler bent, iedereen kan nu aan de slag met zijn favoriete ninja. Naast de standaard battle modes zijn er ook twee aparte story modes. Zo kun je wederom Naruto’s verhaal volgen of een compleet nieuw verhaal beleven met de nieuwe generatie in de hoofdrol.