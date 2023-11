Legend of Zelda Master Sword-replica aangekondigd

It's dangerous to go alone. Take this.

Hey, listen! Het Master Sword in je handen hebben, welke Legend of Zelda-fan droomt er niet van? Tamashii Nations heeft aangekondigd een prachtige replica te gaan maken voor dit iconische wapen. Op het moment van schrijven is er nog weinig informatie bekend, dus we weten nog niet wanneer het zwaard verkrijgbaar zal zijn. Wat wel bekend is, is dat deze Master Sword-replica deel zal uitmaken van de PROPLICA-reeks. Onlangs is het prototype van het Master Sword onthuld tijdens TAMASHII NATION 2023. Op het Twitter/X-account van Genki kregen we alvast een sneak peek. En wauw, hij ziet er fantastisch uit!

An official replica Master Sword by PROPLICA was revealed at the Tamashii Nation 2023 Event in Japan #Zelda pic.twitter.com/pnUzbvQECW — Genki✨ (@Genki_JPN) November 16, 2023

Tamashii Nations is onderdeel van Bandai Namco en staat bekend om de eerdere wapenreplica’s die ze hebben gemaakt. Eerder hebben ze bijvoorbeeld wapens uit de populaire anime en manga Demon Slayer nagemaakt. Ook deze zien er levensecht uit, en eerlijk gezegd hebben we weleens prijzigere replica’s gezien. Houd Tamashii Nations dus in de gaten als jij graag je gameverzameling wilt uitbreiden met Links Master Sword.

Gaat het Master Sword een ereplekje aan jouw muur krijgen?