Pc-game Rusted Moss komt naar Switch

Inclusief een heleboel updates.

Afgelopen april kwam Rusted Moss uit op Steam waar de game “Erg Positief” is ontvangen. En hoewel het de bedoeling was dat er een grote update voor die game zou uitkomen, is er nu iets anders besloten. Via een blog-post heeft uitgever Playism bekendgemaakt dat ze Rusted Moss eerst naar consoles brengen, waaronder de Switch. En die versies krijgen gelijk de grote update waar pc-gamers dan ook direct toegang toe krijgen.

Rusted Moss wordt omschreven als een twin-stick-shooter-metroidvania waar je met gebruik van een grijphaak de wereld verkent. Het is een 2D-game met sfeervolle pixelart in een post-apocalyptische setting. Bekijk de teaser van de console-aankondiging hier:

De game staat gepland voor een release in de lente van 2024 en komt dus direct met die updates. Daardoor kunnen gamers naast de vanille-game ook aan de slag met 2 extra omgevingen om te verkennen, zo’n 7 á 8 uur aan extra content, ruim 300 nieuwe kamers én een Boss Rush-modus. Er wordt ook nog een mysterieuze Maya-modus toegevoegd, maar om spoilers te voorkomen zullen we het daar niet over hebben. Nieuwsgierig? Check dan de blog-post.

Eerder deze week heeft Playism ook al Blade Chimera aangekondigd tijdens de Indie World Showcase. Deze game wordt óók een 2D-Metroidvania in pixelart. Word jij gelukkig van dit soort games? Dan kan jij je lol op in 2024! Laat jouw enthousiasme zien in de comments!