Weet het tweede deel net zo te overtuigen? Lees het in onze review.

Zo’n twee weken geleden verscheen de review van Hana Awase New Moon -Mizuchi Volume- op Daily Nintendo. Mizuchi Volume is het eerste deel in de Hana Awase New Moon-serie, die uit in totaal vier delen bestaat. Nu ik het tweede deel Hana Awase New Moon -Himeutsugi Volume- heb uitgespeeld, is het tijd om ook hiervan mijn bevindingen te delen. Dit zal verdergaan op de review van het eerste deel en kan je dus het beste als een doorlopend verhaal lezen.

Hoewel de thema’s, gameplay en het verhaal vergelijkbaar zijn met Mizuchi Volume is Himeutsugi Volume totaal niet wat ik had verwacht. Na het uitspelen van het eerste deel stond ik namelijk te popelen om met het tweede deel aan de slag te gaan. Ik had verwacht dat het verhaal verder zou gaan waar het was geëindigd. In tegenstelling tot wat ik dacht begon de hele reutemeteut opnieuw. Of het me net zo wist te pakken als Mizuchi Volume, lees je in deze review.

Een herhaling van zetten?

Alles start opnieuw bij Mikoto die onverwachts gekozen wordt door een kaart met een oni erop afgebeeld. De dingen uit Mizuchi Volume lijken zich te herhalen, maar dan met een kleine twist. Zo is de setting net wat anders en krijgt Mikoto natuurlijk een bijzondere band met Himeutsugi in plaats van Mizuchi. Klinkt allemaal leuk en aardig, maar het zorgde bij mij voor een hoop verwarring. Want waarom wist Mikoto van niets meer? Wat betekenen dan de gebeurtenissen uit het eerste deel? Hoe zit dan het verband tussen de games? Ik zat met een hoop vragen, waar ik maar geen antwoord op kreeg.

Het verhaal is ook nu weer opgedeeld in vier routes; een grote rond Himeutsugi en drie kleine rond Mizuchi, Karakurenai en Iroha. Pas bij het einde van de laatste route, die van Iroha, begon er een lichtje te branden. Wat de clou is ga ik niet delen, maar die onthulling was echt zo belangrijk voor Himeutsugi Volume. Zonder die onthulling was dit deel letterlijk een herhaling van zetten geweest en had je hem net zo goed over kunnen slaan. Echter nu met deze openbaring is deze game een must om gespeeld te hebben. Ik had daarentegen wel graag gezien dat er al eerder in dit deel wat interessante onthullingen gedaan zouden worden, zodat je eerder het gevoel krijgt dat deze game het waard is om te spelen.

Desondanks wist de game mij qua verhaal wel te pakken vanaf moment één. Het klinkt wat tegenstrijdig met wat ik daarnet zei, maar laat het me uitleggen. De route van Himeutsugi, die je als eerste speelt, zet het verhaal al snel in een stroomversnelling. Er komen genoeg wendingen en er zit daadwerkelijk vaart in. Dat zorgde ervoor dat je gelijk in het verhaal gezogen werd en even alle vragen waar je mee zat vergeet. P

Seksuele intimidatie

In Mizuchi Volume was seksuele intimidatie nogal een dingetje. Bijna geen een personage was lief voor Mikoto, want ze vielen haar seksueel lastig. Gezien de tijd waarin we leven is dit niet iets wat iedereen kan waarderen. Mikoto laat het allemaal maar over haar heen komen en weet amper voor zichzelf op te komen. Het ergste is dat ze later dan nog samen komt met de plegers van het seksuele geweld. Persoonlijk kan ik deze games goed los zien van de werkelijkheid, maar het had echt wel een tandje minder gemogen.

Bijvoorbeeld Himeutsugi was in Mizuchi Volume duidelijk een yandere. Toen vond ik hem nog een achterlijke zak. Echter in Himeutsugi Volume laat hij wat meer zien van zijn zachte kant. Je krijgt daardoor begrip voor zijn eerdere gedrag en gaat echt met hem meeleven. Maar toch, bleef ik er een nare bijsmaak aan houden.

Hana Awase

Net als in Mizuchi Volume is het kaartspel ontzettend verslavend. Veranderingen zijn er niet gemaakt aan de gameplay, maar dat is ook zeker niet nodig. Opnieuw is er een klassement waarin je vanaf plek 300 naar de toppositie kan spelen. Levelen blijft een groot element in de game, waar je toch zeker zo’n 3 tot 4 uur mee bezig bent. Maar als je dan een goed level hebt, dan hoef je niet meer in het klassement te spelen, omdat je over iedereen heen walst.

Echter is het de bedoeling dat je in één route een gevecht verliest om het tweede einde van die route te behalen. Het andere einde behaal je door dat gevecht juist te winnen. Winnen is vanzelfsprekend geen probleem, maar verliezen? Ja, dat is zo goed als onmogelijk als je stats van een te hoog level zijn. En te hoog zijn ze al snel als je in het klassement van plek 300 naar een toppositie hebt proberen te gaan. Je kan vast al raden dat ik daar tegenaan gelopen ben en daarom die route compleet opnieuw kon spelen en opnieuw kon gaan levelen. Nog steeds ben ik er lichtelijk zuur van, want zulke problemen hoor je niet tegen te komen. Je kon dit op geen enkele manier van tevoren weten en dat maakt het zo zuur.

Daarentegen kan je ook denken dat het niet erg is om een einde te missen, maar als completionist behaal ik graag alles. Voor dat lastig te behalen einde krijg je een CG die je dan in de Gallery kan aanschouwen. En ja, dat is voor mij persoonlijk de moeite waard om opnieuw ervoor te levelen zodat ik hem kan behalen.

Spelfouten

Hoewel de vertaling in Mizuchi Volume vrij goed was, valt dat in dit deel wat tegen. Vooral in het begin zijn er veel vergeten spaties te vinden en rare woordafbrekingen. Spijtig, omdat het hinderlijk is met lezen. Daarnaast ben ik ook meerdere spelfouten tegengekomen. Het lijkt alsof de controle in Himeutsugi Volume minder goed is uitgevoerd. Hopelijk wordt dat met een update nog rechtgetrokken. De art is daarentegen van net zo hoge kwaliteit, zo niet nog hoger. De personage komen geheel tot leven met de Japanse voice-acting en de haast schilderachtige beelden. Ik kijk ernaar uit om te zien of dit zich weet voor te zetten in de volgende delen.

Conclusie

Hana Awase New Moon -Himeutsugi Volume- weet net als Mizuchi Volume te overtuigen. Echter duurt het wat aan de lange kant voor er nieuwe informatie onthuld wordt. Daarbij is seksueel geweld een thema dat regelmatig voorkomt, en niet voor iedereen geschikt is. Het verhaal zelf is spannend en pakt je onmiddellijk in. Al word je af en toe uit de ervaring gehaald door de tikfouten. Al met al een goed vervolg en een aanrader voor wie het eerste deel ook leuk vond.

+ Goed verhaal

+ Prachtige art

+ Vermakelijk kaartspel

– Seksueel geweld

– Pas op het einde antwoorden op je vragen

– Spelfouten

.

DN-score: 7,5

De reviews van de laatste twee delen, -Karakurenai/Utsutsu Volume- en -Iroha Volume-, volgen binnenkort.