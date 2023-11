[Review] My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! ~Pirates of the Disturbance~ – Hét vervolg op de serie

Weet deze game de sfeer van My Next Life as a Villainess te evenaren?

Met light novels, manga en een anime gaat het de My Next Life as a Villainess-serie voor de wind. Op 28 november 2023 verschijnt er op de Nintendo Switch zelfs een otome rond deze bekende serie. Bekend denk je misschien? Ja, onder de liefhebbers van dit genre is My Next Life as a Villainess best bekend. Het verhaal in de otome-game My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! ~Pirates of the Disturbance~ speelt zich af na het eerste seizoen van de anime. Echter zou de game zowel voor nieuwkomers als fans te begrijpen moeten zijn. Of dat zo is en of het een gezellige otome is? Dat lees je allemaal in onze review.

Mocht je onbekend zijn met het genre otome, lees dan onze special erover waarin we alles erover uitleggen.

Schip ahoi!

My Next Life as a Villainess draait om de jongedame Catarina Claes die herinneringen heeft aan haar vorige leven als student. Echter is ze gereïncarneerd als de slechterik in de otome-game Fortune Lover. Ze dacht de vele Doom Ends allemaal ontweken te hebben en nu eindelijk in rustiger vaarwater te zitten, maar niets is wat het lijkt. Het verhaal in My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! ~Pirates of the Disturbance~ start wanneer zij en haar vrienden zomervakantie hebben. Allemaal gaan ze hun eigen kant op, of dat dachten ze tenminste. Toevalligerwijs belanden ze allemaal op het luxueuze jacht, de Vinculum. Elk met hun eigen reden zijn ze daar te vinden. Voor Catarina is dit geweldig, want dan kan ze meer tijd met haar vrienden doorbrengen.

Echter verdwijnt dat optimisme als sneeuw voor de zon wanneer piraten het schip aanvallen. Alsof dat nog niet erg genoeg is, herkent Catarina de gebeurtenissen. Het doet haar namelijk denken aan een nooit eerder gebruikte verhaallijn uit een Fortune Lover fanbook. Het zal toch niet waar zijn dat er weer verschillende Doom Ends opduiken die ze zal moeten ontwijken? Het belooft een hoop grappige momenten en een typische Catarina Claes-aanpak van de situatie.

Leuk voor de nieuwkomer?

Hoewel ik nog nooit eerder wat gezien of gelezen had van My Next Life as a Villainess, vormde dat geen belemmering tijdens het spelen van de game. Wel zorgde de game ervoor dat ik al na een uur benieuwd was naar alles wat zich hiervoor had afgespeeld. Daarom heb ik een recap gekeken van alle gebeurtenissen, zodat ik me volledig in de wereld van Catarina Claes kon storten. Dat hielp bij de beleving, omdat alle verwijzingen dan ook duidelijk worden. Als volkomen nieuwkomer zonder enige ervaring vond ik het anders toch net wat te beknopt qua uitleg. Ik begreep daardoor eerst ook de verwijzingen en grappen niet. Daarom raad ik zeker aan om je eerst bekend te maken met de personages en de gebeurtenissen voor je je op dit avontuur stort.

Wat de game daarentegen wel goed doet, is ervoor zorgen dat je nieuwsgierig raakt naar de andere avonturen van Catarina. Daarom ben ik van plan, wanneer ik wat meer tijd heb, om de gehele anime te bekijken of misschien zelfs de light novels of manga te lezen. Voor de fans van de serie kan ik me voorstellen dat deze game precies is wat ze willen zien, omdat alle herkenbare personages en elementen er in voorkomen.

Simpel

De opzet en het gehele verhaal zijn aan de simpele kant. Wat er allemaal gebeurt ligt voor de hand en heel verrassend is het allemaal niet. De game moet het vooral hebben van de sfeer. Catarina weet namelijk wat er kan gebeuren en probeert uit alle macht Doom Ends te ontwijken. Dat zorgt voor hilarische dialogen waarin ze met zichzelf discussieert over wat ze nu gaat doen om het tot een goed einde te brengen. Daarnaast kent ze dingen uit de echte wereld, die dus niet bestaan in Fortune Lover. Wat natuurlijk voor frictie zorgt als zoiets opeens nieuw is en zij precies weet wat het is.

In totaal zijn er zes te daten mannen; vier oude bekenden en twee gloednieuwe. Persoonlijk ben ik weg van ze allemaal. Daarbij kon ik waarderen hoe de game bepaalt in welke character route je belandt. Gaandeweg krijg je keuzes voorgeschoteld waarmee je de affections met de mannen kan verhogen. Als je een keuze hebt gemaakt, krijg je een roos in een bepaalde kleur te zien. De kleur geeft aan bij welke man die keuze hoort. Zo kan je in een oog opslag zien of je de keuze hebt gemaakt die je wil.

De game wist absoluut de juiste snaar te raken bij mij, omdat ik hunkerde naar een wat luchtiger verhaal met simpele romantiek. Dat is precies wat deze game weet te geven. Het mag dan over het algemeen simpel en niet veel bijzonders zijn, maar dat hoeft niet te beteken dat de game niet plezierig is. Het is alleen niet geschikt voor wie echt een goed verhaal zoekt.

Het knipperen van de ogen

De artstijl van de game is vergelijkbaar met de anime. Lekker vrolijk met felle kleuren en straalt gezelligheid uit. Het past perfect bij de luchtigheid van het verhaal. Daarbij knipperen de ogen van de personages regelmatig. Dat is iets wat ik nog niet vaak ben tegengekomen in andere otome-games, maar wat ik nu toch echt vaker wil gaan zien. De personages komen zoveel meer tot leven met knipperende ogen. Wat mij daarnaast positief opviel, is dat ook de Heroine ingesproken is, wat je niet vaak ziet in otome-games. De rest van de stemmen waren ook prettig ingesproken in het Japans.

Conclusie

Veel moet je er echt niet van verwachten, maar als je zoekt naar wat luchtigheid dan kan dit zomaar de otome voor jou zijn. Natuurlijk moet je wel wat weten van My Next Life as a Villainess, maar dat kan je altijd bijspijkeren. Maar bovenal is deze game een verlengde van de anime en bedoeld voor de fans van de serie. Voor die zal deze game een genot zijn om te spelen. Op de kwaliteit valt niets aan te merken, want dat is hoog. Voice-acting (inclusief de Heroine!), knipperende ogen, prachtige art, de game heeft het allemaal. Het had alleen zo mooi geweest als het verhaal wat meer om handen had gehad en beter geschikt was voor nieuwkomers.

+ Prachtige artstijl inclusief knipperende ogen

+ Perfect voor de fans van de serie

+ Luchtig verhaal, maar… – …het verhaal is echt te simpel

– Lastig voor nieuwkomers om alles te begrijpen



.

DN-score: 7,3