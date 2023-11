De Black Friday sale is begonnen in de Nintendo eShop

Grijp je kans en profiteer van mooie kortingen!

Black Friday is natuurlijk officieel pas op 24 november, maar vele zaken starten al eerder. Een van die zaken is de Nintendo eShop, die vanaf nu met de Black Friday Sale start. Vanaf nu tot en met 30 november om 23:59 uur gelden de aanbiedingen in de eShop. Als we de Nintendo eShop mogen geloven dan zijn er dit keer meer dan 2000 games feestelijk geprijsd. Bovendien blijft het daar niet bij, want vanaf 20 november aanstaande zal de sale nog verder uitgebreid worden. Neem dus vooral even een kijkje in de eShop, ongetwijfeld zit er ook voor jou iets leuks tussen!

De kortingen variëren natuurlijk per game, maar kunnen soms flink oplopen! Tot 3 december krijg je bij bestellingen vanaf € 80 bovendien ook een beeldje van Mario met een Superpaddenstoel als feestelijke bonus. Het artikel wordt automatisch aan je bestelling toegevoegd. Meer informatie daarover is te vinden op de website van Nintendo.

Ga jij ook kijken welke deals je kunt scoren? Laat het ons hieronder vooral weten in een reactie!