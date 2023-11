Free-to-play social deduction game Illang aangekondigd voor de Switch

Weet jij de wolf te vinden voordat het te laat is?

Challengers Games heeft Illang aangekondigd, een “free-to-play multiplayer social deduction” game. De game staat momenteel gepland voor release in 2024. Een eerste trailer met gameplay is ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Illang is een game die in essentie wel wat lijkt op “weerwolven”. Het idee is dat tot op 20 spelers samenwerken om de mysterieuze “Illang”(wolf) te vinden die chaos brengt en spelers vermoord. In de tussentijd kun je zo vriendelijk zijn als je wilt, waarbij je het dorp verkent of simpelweg wat bloemen plant. Maar pas op, want iedereen die je tegenkomt kan zomaar de Illang zijn. Weten jullie hem te vinden voor het te laat is?