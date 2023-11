Launch trailer Super Mario RPG

De remake van deze klassieker is nu verkrijgbaar!

Super Mario RPG is sinds gisteren beschikbaar voor de Nintendo Switch. De game is een remaster van het origineel uit 1996, met dezelfde naam. Om de release te vieren heeft Nintendo een laatste launch trailer vrijgegeven. De trailer is korter dan we normaal van Nintendo gewend zijn (slechts 30 seconden) maar het geeft nog steeds een aardige impressie van de game. De trailer kun je hieronder bekijken.

De release van Super Mario RPG in Europa is er een met hindernissen geweest. In 1996 verscheen de klassieker voor het eerst, waarbij Europa helaas werd overgeslagen. Pas in 2008 kwam de game hier beschikbaar via Virtual Console op de Wii. Sindsdien is het origineel wel te spelen (zoals bijvoorbeeld op de Nintendo Classic Mini: SNES) maar nu kunnen we ook met een opgepoetste versie aan de slag! Super Mario RPG is een turn-based RPG waarin je op reis gaat met bekende en onbekende Mario figuren om de Star Road te redden en de vervelende Smithy Gang tegen te houden. Verken unieke werelden en spring op kleurrijke vijanden in deze unieke RPG.