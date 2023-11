Persona 5 Tactica krijgt launch trailer

Ga opnieuw op avontuur met de personages van Persona 5

Persona 5 Tactica is sinds gisteren beschikbaar op de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft Atlus nog even een launch trailer online gezet. Deze trailer zet nog even de beste kanten van de game in het zonnetje, met daaronder een fantastische soundstrack. De trailer kun je hieronder bekijken. Benieuwd geworden naar de game? Je kunt hier onze review lezen.

Persona 5 Tactica is een nieuwe tactische RPG met de personages van Persona 5. Na een vreemd incident komen de Phantom Thieves in een bizar rijk terecht waar de bewoners onder een tiranniek bewind leven. Ze worden aangevallen door een militaire groep die Legionnaires wordt genoemd en verkeren in groot gevaar totdat de mysterieuze revolutionair Erina hen redt. Ze biedt hen een verleidelijke deal aan in ruil voor hun hulp. Welke waarheid gaat er schuil achter Erina en haar aanbod voor de Phantom Thieves?