Video toont technische analyse Switch versie Hogwarts Legacy

Digital Foundry haalt het onderste uit de kan!

Hogwarts Legacy verscheen eerder deze week naar de Switch. Deze Switch versie had aardig wat voeten in de aarde, naast dat deze enkele keren is vertraagd was het een tijd lang onduidelijk hoe de game het precies zou doen op de Switch. Iedereen die de game heeft zal hier inmiddels een antwoord over hebben, maar toch heeft youtube kanaal Digital Foundry even een technische analyse online gezet. De video hiervan kun je hieronder bekijken. Alvast even de belangrijkste punten op een rij:

– Grote grafische veranderingen voor de Switch

– licht effecten zijn minder

– Asset quality verminderd op de Switch of zelfs vervangen door ander artwork

– Kwaliteit van de textures is een stuk minder

– Water is veranderd

– Switch versie heeft een aantal laadschermen, bijvoorbeeld bij de ingang van Hogsmeade

– Hogwarts Legacy resolutie in de dock is over het algemeen 720p, maar dropt ook wel eens naar 540p

– Geen anti-aliasing

– Ongeveer rond de 576p in handheld mode.

– In het ergste geval dipt het wel eens naar 360p.

– Hogwarts Legacy frame rate op de Switch probeert standaard 30 FPS aan te houden

– Loopt voor langere tijden wel eens terug naar mid-20

– Game stottert als het nieuwe data laad.

Heb jij Hogwarts Legacy voor de Switch gehaald? Wat zijn je ervaringen? Deel ze hieronder!