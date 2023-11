Bluey: The Videogame is uit

Een schattig hondenavontuur voor de kleintjes.

Door al het Super Mario RPG-geweld zouden we bijna vergeten dat Bluey: The Videogame ook is uitgekomen op dezelfde dag. Is het de moeite waard?

Het perfecte Sinterklaascadeau

Even zonder dollen, deze game is totaal niet te vergelijken met Super Mario RPG. Het is echt gericht op een jonger publiek. Vandaar dat het misschien wel een heel leuk Sinterklaascadeau kan zijn voor bijvoorbeeld een kind, neefje, zusje. Bluey beleeft namelijk genoeg avonturen die vooral niet moeilijk, maar leuk zijn. Daarnaast kun je met meerdere spelers tegelijk aan de slag in de verhaalmodus.

Misschien maakt de trailer nog wel nieuwsgieriger. Bluey: The Videogame is nu beschikbaar op de Nintendo Switch.