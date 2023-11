Een terugkeer van Felix the Cat?

Komt er een remake aan?

Wie kent Felix the Cat nog? En specifieker: wie kent de 2D-platformgame nog? Felix the Cat was een game voor de NES, uit 1992. Afgezien van een versie voor de Game Boy in 1993 is de game nooit opnieuw uitgebracht, maar het lijkt erop dat daar verandering in gaat komen. Op ESRB is namelijk nieuwe informatie te vinden over deze titel. Er staat dat het gaat om een collectie platformers waarin Felix zijn vriendinnetje moet redden uit de klauwen van een kwaadaardige professor. Wat er echter ook bij staat, is de platforms: Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch.

Het lijkt er dus op dat Konami nogal wat van plan is met deze klassieke cartoon-kater. Het zou goed kunnen dat we binnenkort een officiële aankondiging kunnen verwachten. Dit is overigens niet de eerste klassieker die nieuw leven in wordt geblazen. Eerder verschenen er al verschillende re-releases van Castlevania, Teenage Mutant Ninja Turtles en Metal Gear Solid. Konami heeft de smaak te pakken!

Felix the Cat ademt het klassieke platformergevoel, met 2D-levels vol obstakels en vijanden. In jouw arsenaal heb je diverse gadgets en voertuigen om elk level – en de uiteindelijke game – tot een goed einde te brengen. Het is geen hele lange game, maar barst wel van de cartoony vibes.

Een terugkeer van deze klassieker zouden we helemaal niet erg vinden. We zijn benieuwd of Konami binnenkort met nieuws komt!