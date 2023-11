Nintendo cadeaugids onthult speciale aanbieding

Een speciaal beeldje bij aankopen in de My Nintendo Store!

Heb jij de website van Nintendo recent nog bezocht? Er is namelijk een pagina speciaal ingericht voor de feestdagen. Tussen de regels door vind je daar een hele leuke aanbieding die verwijst naar de My Nintendo Store.

Speciaal beeldje

Black Friday is allang geen enkele dag meer. Veel webwinkels strooien nu al flink met kortingen. Nintendo doet daar in de Nintendo eShop al aan mee. Echter kun je nu ook fikse kortingen scoren in de My Nintendo Store, de webwinkel van Nintendo. Zo is veel LEGO, 30 procent goedkoper en krijg je maar liefst 40 procent korting op de Kirby ‘Back To School’-collectie. De leukste actie is daarbij misschien nog wel het ontvangen van een speciaal Mario-beeldje. Als de prijs bij het afrekenen hoger is dan 80 euro, wordt het beeldje automatisch aan de winkelwagen toegevoegd.

Wat zou jij kopen voor rond de 80 euro? De Super Mario Bros. Wonder-megabundel misschien?