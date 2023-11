Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer 11,4GB aan vrije opslagruimte nodig!

Net zoals elke week verschijnen er ook in de 3de week van november weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Motesolo: No Girlfriend Since Birth, maar liefst 11,4 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Evil Diary, maar 58 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Motesolo: No Girlfriend Since Birth – 11.4GB

Outer Wilds – 3.9GB

Born Of Bread – 2.5GB

Train Traffic Manager – 2.0GB

While the Iron’s Hot – 1.7GB

Metro PD: Close to You – 1.3GB

A Highland Song – 1.2GB

Charrua Soccer – Pro Edition – 1.1GB

Ortheo – 1.1GB

Starlight Drifter – 1.0GB

Toasterball – 1017MB

Nora: The Wannabe Alchemist – 854MB

Yukar From The Abyss – 843MB

Euro Truck Driver Simulator – 806MB

Train Driver Simulator – 514MB

Furniture Flipper Simulator 2023: Revive, Restoration & Creative Crafting – 486MB

Cattails: Wildwood Story – 399MB

The Traveler’s Path – 336MB

Drawing Carnival – 315MB

Astro Miner – 267MB

Pesterquest – 262MB

Wall World – 209MB

ASMR Slicing – 180MB

Last Escape: Dead Complex – 160MB

Swim Sacabambaspis – 151MB

Tricky Taps – 142MB

Evil Diary – 58MB

