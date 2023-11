Nintendo experimenteert mogelijk met nieuw ruilsysteem in Pokémon

Een patent die het ruilsysteem in Pokémon drastisch kan veranderen.

Nintendo heeft in Amerika een patent aangevraagd voor het opslaan en updaten van Pokémon data tussen verschillende games. Nu zul je vast denken, dat hebben we toch al?

Pokémon HOME 2.0

Het opslaan en updaten van Pokémon bestaat natuurlijk al in Pokémon HOME. Toch is er met dit patent meer aan de hand dan je misschien zou denken. In de details komt namelijk naar voren dat er wordt gewerkt aan een veel diepere connectie tussen allerlei games. Op dit moment biedt het huidige ruilsysteem een simpele overdacht van een Pokémon zonder veel ervaringen mee te nemen. Zo blijft een Alolan Raichu bijvoorbeeld, gewoon een Alolan Raichu.

In een toekomstige versie van het ruilsysteem zou dit kunnen veranderen. Zo zou een Alolan Raichu in de wereld van Galar, mogelijk een Galarian Raichu kunnen worden. Er wordt dus gekeken naar een veel uitgebreidere overdracht tussen verschillende Pokémon games. Toch is de aanvraag van een patent zeker geen garantie dat deze veranderingen er ook echt gaan komen. Het blijft afwachten tot er een officieel bericht komt van Nintendo of The Pokémon Company.

Zou jij blij zijn met deze verandering of juist totaal niet?