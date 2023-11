[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 47

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

In Stars and Time

Prijs in de Nintendo eShop: €19,50 – 20 november 2023

In Stars and Time is een zogenaamde Tijdlus RPG. Elke nieuwe lus verkrijg je een nieuw perspectief van de wereld om je heen, waardoor je betere keuzes kunt maken in gesprekken of nieuwe oplossingen voor puzzels vind. Het verhaal volgt de avontuurlijke vrienden Siffrin, Mirabelle, Isabeau, Odile en Bonnie die het proberen op te nemen tegen een tirannieke koning. Voordat ze dit lukt, gaat er echter iets mis en komen ze in een tijdlus terecht, en Siffrin lijkt de enige te zien die dit in de gaten heeft. Weet jij Siffrin en haar vrienden te helpen de koning te verslaan voordat de klok weer wordt terug gezet?

DYSCHRONIA: Chronos Alternate – Definitive Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 21 november 2023

DYSCHRONIA: Chronos Alternate is oorspronkelijk een murder-mystery game die in drie episodes verscheen voor VR. De drie episodes zijn nu samengevoegd voor release op de Switch. Dat niet alleen, de definitive edition bevat ook exclusieve story content waarbij het optimaal gebruikt probeert te maken van de mogelijkheden van de Switch. Het verhaal volgt Special Supervisor Hal Scion, een detective die het verleden kan herschrijven. Het is aan jou om een theoretisch gezien onmogelijke misdaad op te lossen. Verken de mysteries verscholen in mensen, plekken, de realiteit en dromen. Je zult alles op alles moeten zetten om te overleven, al helemaal wanneer het bestaan van de stad op het spel wordt gezet.

Alina of the Arena

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 23 november 2023

Alina of the Arena is een roguelike deckbuilding tactics game. Jij speelt de game als Alina, een geweldige vrouwelijke gladiator die gevecht na gevecht houd in de arena, ten ogen van een bloedlustig publiek. Gebruik de kaarten om ronde na ronde te overleven, waar je naast simpele aanvallen ook gebruik maakt van dodges, knockbacks en eigenlijk alles wat je moet doen om te overleven.

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 november

20 november: Inertia 2

21 november: Euro Truck Driver Simulator

21 november: Train Driver Simulator

21 november: Swim Sacabambaspis

21 november: Furniture Flipper Simulator 2023

22 november: Jurassic Park Classic Games Collection

22 november: Settris

23 november: Train Valley 2 – Community Edition

23 november: Witchtastic

23 november: Tallowmere 2 : Curse of the Kittens

23 november: Deleted

23 november: Super Solitaire

23 november: Colored Effects

23 november: Charrlia Soccer – Pro Edition

24 november: Guns and Spurs 2

24 november: Train Traffic Manager

24 november: Final Shot

24 november: Nora the wannabee Alchemist

24 november: Snakebird Complete

24 november: Frogvival

24 november: Evil Diary

24 november: Rally Race

24 november: Starlight Drifter

24 november: Aquarium land – Baby seal Edition

25 november: Criss Cross

25 november: Astro Miner

25 november: Drawing Carnival

25 november: Tricky Traps

25 november: Zombies Rising xXx

25 november: ASMR Slicing

