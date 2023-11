Hisuian Samurott in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Komend weekend staat er weer een ijzersterke tegenstander in de spotlight!

De vorige 7-star Tera Raid Battle zit nog vers in ons geheugen. Afgelopen weekend konden spelers van Pokémon Scarlet & Violet tegen een ijzersterke Eevee vechten. Binnenkort krijgen spelers de kans om tegen een nieuwe Pokémon te vechten en zelfs te vangen als ze hem weten te verslaan. Deze keer is het de beurt aan Hisuian Samurott. Tijdens dit event zal de Pokémon een Water-Tera Type hebben en een prachtige Mightiest Mark. Hisuian Samurott is een keer per savefile te vangen.

De eerste ronde vindt van 24 november 2023 om 01:00 tot 27 november 2023 om 00:59 uur plaats. Een week later vindt de tweede ronde van 1 december 2023 om 01:00 uur tot 4 december 2023 om 00:59 uur plaats. Genoeg kans om deze toffe Pokémon aan je Pokédex toe te voegen.

Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot deze events moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Daarvoor moet je in de game met internet verbinden. Voor de 7-star Raids moet je het verhaal en post game uitgespeeld hebben om überhaupt Black Crystals te kunnen vinden. Wel kan je via andermans Raid meedoen.

Speel jij nog steeds Pokémon Scarlet & Violet? Ga jij meedoen aan dit event? Laat het ons weten in de reacties!