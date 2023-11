[Review] Super Mario RPG – trouw aan de klassieke RPG

Hoewel Super Mario RPG al in 1996 verscheen voor de SNES, was de eerste Europese release pas in 2008. Dit als Virtual Console release op de Wii. Hoewel de game dus oorspronkelijk niet overal lanceerde, heeft de unieke RPG en samenwerking tussen Square Enix en Nintendo een trouwe fanbase opgebouwd. De vraag is daarom of deze fanbase tevreden kan zijn met deze complete remake.

Een unieke verhaallijn met een diverse cast

Super Mario RPG begint zoals zo veel Mario-spellen. Peach wordt ontvoerd door Bowser en Mario kan gaan opdraven om haar natuurlijk te redden. Echter, al snel komen er nieuwe spelers op het toneel. De wapens van de mysterieuze Smithy. Mario gaat op pad om dit te onderzoeken en al snel vormt zich een team om de besnorde held heen. Naast bekenden als Peach en Bowser (ten tijde van de SNES was zo’n team uniek) zullen ook Mallow en de geliefde Geno het team verrijken.

Onderweg door het spel krijg je al snel door wat de verhaallijn van deze RPG zo bijzonder maakte. De personages die je tegenkomt zijn verreweg de bijzonderste in de Mario-franchise. Niet alleen zijn de tegenstanders gemaakt met een bijzonder design, maar ook de persoonlijkheid is opvallend en soms zelfs grof. Bekendere personages zijn hier bovendien niet van vrijgesteld. Zo is er bijvoorbeeld een Toad die zegt dat hij zijn bazooka thuis was vergeten. Iets wat in een Mario-game praktisch ondenkbaar lijkt.

Door deze diverse groep personages en de toon die wat meer op volwassenen is gericht is er humor in het spel te vinden die je nu niet meer snel tegenkomt bij Mario. Van innuendo’s tot vol uitgesproken opmerkingen je zult je flink verbazen over de tekst. Helaas is de verhaallijn niet veel dikker dan een gemiddelde Mario-game.

Gevechten zijn soepel, maar hadden nog wat beter gekund

Gevechten zijn in de vorm van klassieke turn-based RPG’s. Op basis van de speed van een personage wordt er een volgorde van acties bepaald. Zodra één van jouw personages aan de beurt is kun je de actie invoeren voor dat personage waardoor je dus snel kunt reageren op eventuele aanvallen van de tegenstander tussendoor.

Het concept van wat je kunt doen is simpel. Je valt normaal aan, gebruikt magie, een item of je verdedigt/probeert weg te rennen. Nu spreekt dat op zich redelijk voor zichzelf. Echter zit er bij aanvallen een extra uitdaging. Als je precies op het juiste moment A indrukt zul je extra schade toebrengen, maar ook wat schade aan alle andere vijanden. Deze timing vind ik zelf niet helemaal lekker werken. Het is niet alleen per personage anders, maar ook per wapen. De mechanic is ook toegepast bij vijanden, maar die zijn nog onvoorspelbaarder waardoor het flink lastig is om de timing correct te hebben. Net wat te lastig naar mijn mening. Zeker aangezien sommige aanvallen praktisch de helft of meer van je levens kunnen kosten. Als dit net wat soepeler had gewerkt of wat consequenter had het stukken beter gewerkt.

Het fijne bij de gevechten is dat ieder personage eigen krachten heeft. Hoewel je Mario altijd in je team hebt, kun je wisselen tussen de vier andere personages en combinaties maken die je zelf wilt. Peach is bijvoorbeeld erg fijn voor support en Geno kan makkelijk veel schade toebrengen. Ook hangt de speciale aanval die je kunt opladen en uitvoeren af van je team. Deze zijn stuk voor stuk prachtig uitgewerkt met mooie animaties.

Diepgaand, maar niet te

De gevechten zijn door deze elementen diepgaand, maar gelukkig niet te diepgaand. Ook het levelsysteem is relatief erg simpel. Ieder level dat je omhoog gaat, kun je een bonus krijgen in je levens, fysieke aanvallen/verdediging of de magische aanvallen/verdediging. Zelf ben ik voor een gebalanceerde aanpak gegaan, zeker aangezien de verschillende aanvallen allemaal flink schade kunnen toebrengen.

Had op punten zeker meer verbeterd mogen worden

Hoewel de visuele kant dus enorm verbeterd is in het spel en de audio ook zeker goed vernieuwd is, zijn er toch kleine punten waar meer aan gedaan had mogen worden. Buiten de timing voor de critical hits om, zijn er momenten die de flow van de game wat beperkten. Zo heb je op een gegeven moment een gedeelte waar je als uitdaging meerdere vijanden achter elkaar moet verslaan. Dit per uitdaging in drie verschillende gangen met iedere gang zes encounters. Iedere encounter haalt je weer uit je gameplay voor een kleine animatie waar de vijand tevoorschijn wordt getoverd. Dit is één van de momenten waar het niet helemaal lekker loopt en dat is zonde.

Conclusie

Super Mario RPG is een enorm trouwe remake van de geliefde game. Door de trouwe remake kunnen nieuwe en terugkerende spelers een geweldig avontuur beleven met klassieke RPG-gameplay. Naast de overduidelijke visuele upgrades zijn er verschillende kleine verbeteringen. Toch hadden bepaalde elementen nog net wat meer aangepast kunnen worden om de flow van de game te verbeteren.

+ Geweldige nieuwe grafische stijl

+ De personages en humor blijven sterk

+ De personages voelen uniek – Aantal elementen voelen nog erg verouderd aan

– De timing van criticals werkt niet lekker

.

DN-Score: 8.0