Autumn Edition van het Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Cup Benelux 2023 wordt overgedaan

Zaterdag 9 december 2023 van 19:00 tot 21:00 wordt de Autumn Edition overgedaan.

Op 11 november 2023 vond al de Autumn Edition van Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Cup Benelux 2023 plaats. Echter was er per ongeluk de verkeerde starttijd gecommuniceerd, waardoor niet iedereen alle races heeft kunnen rijden. Daarom heeft Nintendo besloten om de Autumn Edition over te doen op zaterdag 9 december 2023 van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Natuurlijk valt er ook wat te winnen:

Platinum punten: Deze prijs behaal je door aan alle 16 races deel te nemen. Hierdoor krijg je 50 Platinum punten, welke je vervolgens kunt inruilen voor leuke beloningen op My Nintendo.

Gouden punten: Behoor je bij de 20 beste spelers van deze cup? Dan krijg je ook nog eens 1000 gouden punten om naar hartenlust uit te geven in de Nintendo eShop.

Deelnemen is gelukkig erg simpel. Start Mario Kart 8 Deluxe op en kies in het hoofdmenu voor ”Online”. Vervolgens ga je naar “Toernooi”, waar je klikt op “Zoeken met een code”. Hier vul je de volgende toernooicode in: 3157-3982-6731. Jij kunt dan gedurende maximaal 16 races samen met anderen strijden voor de winst.

De Autumn Edition is het derde toernooi van de Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Cup Benelux 2023. Mocht je de vorige keer al hebben meegedaan, dan kan je nu opnieuw deelnemen. De beste prestatie zal dan tellen voor het algemeen klassement. Van alles spelers van elke cup worden de punten geregistreerd. Wanneer alle vier toernooien zijn geweest, zullen de beste tien spelers het tegen elkaar opnemen in een grootse finale. Dan zullen we ontdekken wie de beste Mario Kart 8 Deluxe-speler is van de Benelux!

