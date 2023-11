Gameplay-elementen onthuld voor nieuwe Shiren the Wanderer

Wat heeft het nieuwste deel van deze klassieke roguelike te bieden?

Roguelikes zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Hoewel er veel varianten zijn, is de basis meestal dat je personage zich een weg moet banen door willekeurig gegenereerde dungeons en doodgaan zwaar wordt bestraft. Maar vergis je niet, het genre is ouder dan je zou denken! Zo is het eerste deel van roguelike Shiren the Wanderer al in 1995 uitgekomen in Japan. En vanaf 27 februari, 28 jaar later, kunnen we genieten van het 12de deel van de serie, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island.

Mystery Dungeon …?

Mocht er nou meteen een belletje gaan rinkelen bij het horen van de naam Mystery Dungeon, dat kan kloppen. Mystery Dungeon is namelijk een franchise van ontwikkelaar Spike Chunsoft met zo’n dertig gametitels op diens naam. In het Westen kennen wij namelijk voornamelijk de spin-off met Pokémon in de hoofdrol. Het idee van de spellen is echter hetzelfde. Maar de details natuurlijk niet! Dat blijkt uit de nieuwe informatie die Spike Chunsoft recent heeft vrijgegeven.

Vertrouwde formule, nieuwe elementen

In deze game speel je samurai Shiren die met zijn pratende wezel Koppa rondreist. Wanneer Shiren een visioen krijgt van een mysterieus meisje dat gevangen gehouden wordt door een vreselijk monster, besluiten ze haar uiteraard te redden. Maar daarvoor moeten ze wel naar Serpentcoil Island, dat bekend staat als piratenbolwerk!

Uiteraard zit ook deze nieuwe Shiren-game vol elementen die het dungeoncrawlen spannend maken. Vier daarvan heeft Spike Chunsoft in een nieuwe update toegelicht. Zo kun je door genoeg te eten de ‘Sumo-status’ krijgen, waarbij je sterk wordt en over vallen heen kan walsen. Daarnaast heb je Behemoths: sterke wezens die vanuit een andere dimensie in je dungeon kunnen teleporteren. Vanwege hun verdediging zullen aanvallen van de voor- en zijkant geen effect op ze hebben. Verder zijn ‘Sacred Items’ toegevoegd aan deze game: voorwerpen die je speciale voordelen geven. En als je even vastloopt is er tot slot de ‘Monster Dojo’, waar je naar hartelust kan oefenen met een simulatie-dungeon.

