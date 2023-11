In Stars and Time krijgt lanceringstrailer

Deze turn-based, time-loop RPG is nu uit.

In Stars and Time vertelt het verhaal van Siffrin en zijn vrienden die door het lot met elkaar verbonden zijn. In dit avontuur moeten ze een einde te maken aan het tirannieke bewind van een kwaadaardige koning. Maar net als de overwinning binnen handbereik is, slaat het noodlot toe. De klok wordt telkens gereset en ontdekt Siffrin dat ze vastzitten in een tijdlus zonder uitweg.

Siffrin is de enige die deze lus opmerkt in dit turn based RPG-avontuur. Met elke lus krijgt Siffrin een nieuw perspectief op de wereld om hen heen, waardoor nieuwe oplossingen voor puzzels kunnen worden gevonden en kan je betere keuzes maken in gesprekken. De titel is vanaf vandaag beschikbaar in de eShop voor €19,50. Bekijk hieronder alvast de officiële lanceringstrailer.