Probeer Fae Farm voor een week lang gratis uit met Games op Proef

Probeer Fae Farm vanaf morgen een week lang gratis uit!

Elke maand kunnen Nintendo Switch Online-bezitters geheel zonder extra kosten aan de slag met een leuk spel. Zo kregen we vorige maand de kans om Cult of the Lamb uit te proberen. Inmiddels is het weer tijd voor een nieuwe game, die nog niet heel lang te spelen is op de Nintendo Switch. Ik heb het hier over Fae Farm! Mocht je deze titel gemist hebben, lees hier dan vooral onze review terug.

In Fae Farm creëer je jouw eigen knusse thuisplek in de betoverende wereld Azoria. In dit avonturenspel met RPG-elementen is meer dan genoeg te doen. Zo kun je jouw eigen huis opbouwen, personages ontmoeten en daarmee sterke relaties opbouwen. Daarbij is het ook mogelijk om manieren te ontdekken om magie te gebruiken. Tevens is Azoria alleen, maar ook samen te verkennen met maximaal drie andere spelers (zowel lokaal als online). Ga jij op avontuur op deze magische plek?

Fae Farm gaat normaal gesproken voor een bedrag van €59,99 over de toonbank, maar is vanaf 22 november om 10:00 uur tot 28 november 23:59 uur volledig gratis te spelen. Dat betekent dus dat Switch-bezitters vanaf morgen al van het spel kunnen proeven! Wees er vooral snel bij door de game nu alvast vooraf te downloaden in de Nintendo eShop via de Games op Proef-downloadknop. Bovendien ontvang je maar liefst 100 platina punten als je deelneemt aan dit evenement (en dat geheel gratis!). Deze punten kun je vervolgens gebruiken om afbeeldingstukjes te ontvangen, welke je kunt combineren tot jouw eigen profielafbeelding voor de Nintendo Switch.