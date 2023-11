[Review] CRKD Nitro Deck – Ideaal in handheldstijl

Lees in onze review of de Nitro Deck een aanrader is of niet!

Als fervent handheldstijl-speler kon ik de kans niet voorbij laten gaan om de Nitro Deck van CRKD te reviewen. Dit apparaatje kan je vergelijken met een Nintendo Switch Lite, maar dan zonder het scherm. Je schuift er namelijk het scherm van je Switch of Switch – OLED-Model in. Het fungeert dan als een bekabelde Pro-controller, terwijl het oogt als een grote Switch Lite. In deze review lees je mijn ervaringen met de Nitro Deck in combinatie met een Nintendo Switch – OLED-Model.

Wat zit er allemaal bij?

De Nitro Deck wordt in verschillende kleuren verkocht, met en zonder de carry case afhankelijk van de gekozen kleur. Ik ontving de Nitro Deck Limited Edition Retro Mint with Carry Case. De kleur oogt lekker fris en de gekleurde knoppen geven net dat beetje extra om het apart te maken. De linkerstick leek op de doos aan de witte kant, maar is gelukkig lichtgrijs en niet erg besmettelijk. In eerste instantie betwijfelde ik of ik de carry case echt nodig zou hebben. Inmiddels is het een echt must-have. De Nitro Deck is best groot en dik en past daardoor in geen enkel hoesje dat ik in huis heb. En met huisdieren is een hoesje noodzakelijk als je wil dat alles heel blijft. De carry case is stevig en de Nitro Deck met Switch past er perfect in. Daarbij zit er nog wat extra ruimte in voor games en andere kleine frutsels.

Voor je de Nitro Deck in gebruik kan nemen, moet er nog een sticker verwijderd worden en een instelling aangezet worden in de instellingen van de Switch. Een sticker verwijderen lijkt een simpel klusje, maar er blijft een erge plaklaag achter. CRKD is op de hoogte van dit probleem en heeft toegezegd hier wat aan te gaan doen. In mijn geval betekende het schrobben tot het plaksel weg was, want anders zit je Switch vastgeplakt aan de Nitro Deck. En dat is wel het laatste wat je wil.

Dé oplossing voor handheldstijl?

De laatste tijd ben ik steeds meer visual novels en Splatoon 3 gaan spelen. Echter ergerde ik me er telkens aan om Splatoon in handheldstijl te spelen. De Joy-Con-controllers voelden niet solide genoeg aan om met mijn drukke gedrag tijdens het spelen om te gaan. Ik had af en toe zelfs het idee dat ik de Joy-Con-controllers zou breken. En dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Daarnaast vond ik met het spelen van visual novels in bed het onhandig om altijd maar de Switch met twee handen vast te moeten houden. Het lijken allemaal maar kleine dingen, maar ze beperkten mij wel in de manier waarop ik graag de Switch zou willen gebruiken.

Met de Nitro Deck zijn deze problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Voor mijn gebruik is het ideaal en kan ik eindelijk de Switch weer gebruiken zoals ik het graag wil. Echter wil dat niet zeggen dat de Nitro Deck geen nadelen heeft. Voor mij als vrouw met kleine tot normale handen en relatief lange vingers is de Deck aan de grote kant. Ik kan niet comfortabel bij de schouderknoppen komen zonder dat ik de grip verlies. Enerzijds komt dat dus door de grootte, anderzijds komt het door het gewicht. Het gewicht ligt namelijk een stuk hoger dan het gewicht van de Nintendo Switch – OLED-Model. Op zich heb ik daar tijdens het spelen geen last van, maar wel als ik de schouderknoppen zou willen gebruiken. Dat komt doordat ik dan het volledige gewicht van het apparaat op mijn pinken en ringvingers heb rusten.

Gelukkig vormde het geen probleem dat ik lastig bij de schouderknoppen kon komen. Op de achterkant bevinden zich vier extra knoppen. Standaard staan ze ingesteld als de schouderknoppen, maar dat kan je naar wens aanpassen. Zoals je al kan raden, gebruik ik die extra knoppen in plaats van de schouderknoppen, al verlies ik daarmee wel het voordeel van extra knoppen. Dit zal echter geen probleem vormen voor wie wat grotere handen heeft of makkelijker met het gewicht om kan gaan.

Positie van de knoppen

Op het probleem wat aan mijn type handen ligt na, ligt de Nitro Deck heerlijk in de hand. Het voelt solide en doet daardoor denken aan de Nintendo Switch Lite maar dan in het groot, wat voor mij persoonlijk een groot pluspunt is. Al heb ik nog wat te klagen over de D-pad en de rechterstick. Die zitten allebei wat te laag geplaatst om er comfortabel naar te switchen tijdens het spelen. Met mijn handen was het na een korte tijd van gewenning goed te doen, maar dat zal voor grotere handen niet het geval zijn. Daarbij zitten er sticks met Hall-effect in, wat als gevolg heeft dat het geen drift zou mogen ontwikkelen. Een groot pluspunt ten opzichte van de Joy-Con-controllers, die, bij mij dan, om de haverklap drift ontwikkelen.

De D-pad is acceptabel, maar niet toereikend voor de precieze games. Ik heb meerdere keren verkeerde inputs gehad, omdat ik dan net teveel naar boven drukte terwijl ik rechts bedoelde bijvoorbeeld. Als laatste blijft nog de kickstand over. Deze zit op een vrij hoge positie op de achterkant, waardoor het geheel vrij plat komt te staan. Hierdoor heb je niet veel aan de kickstand en is het een verslechtering ten opzichte van de kickstand van de Switch – OLED-Model.

Telkens als je de Nitro Deck aanzet gaat het lampje van de homeknop aan. Telkens zet ik hem uit, maar telkens gaat het toch weer aan als ik de Deck aanzet. Het is heel hinderlijk dat die instelling niet onthouden wordt, omdat ik regelmatig in een wat slechter verlichte omgeving speel. Dan is zo’n fel lampje niet prettig om steeds mee geconfronteerd te worden.

Te gebruiken op de tv

De Nitro Deck past vanzelfsprekend niet in het Dock. Echter heeft CRKD daar wat op bedacht zodat je de Nitro Deck dan wel als bedrade Pro-controller kan gebruiken. Daarvoor moet je wel het scherm soepel uit de Nitro Deck schuiven, wat in het begin best onhandig gaat. Je moet zowel een schuifje induwen als het scherm uit de Deck trekken. Het duurt een tijdje voor je daar een handigheid in krijgt. Desondanks werkt het allemaal wel. Met de Switch dan in het Dock kan je de Nitro Deck bedraad gebruiken. Hoewel ik zelf niet van plan ben het vaker te gebruiken, is het wel prettig dat de optie er is.

Tevens bevat de Nitro Deck bewegingsbesturing en rumble. De rumble valt niet te vergelijken met de HD-rumble van de Joy-Con-controllers. Het is namelijk zeer luid en hard, maar binnen de grenzen van wat prettig is. amiibo-functionaliteit ontbreekt, wat betekent dat je geen amiibo kan scannen.

Conclusie

Al met al is de Nitro Deck ideaal als je veel in handheld speelt. Ja, niet alles is top, maar of je er last van hebt, hangt af van wat je ermee wilt doen en hoe groot je handen zijn. De rechterstick, kickstand en D-pad hebben de grootste problemen. Afhankelijk van de games die je speelt, is dat een groot of een klein probleem. Voor mij wegen de nadelen absoluut niet op tegen de voordelen, want het voelt allemaal zeer solide aan en zorgt voor een prettigere speelervaring.

+ Solide

+ Ligt heerlijk in de hand

+ Sticks met Hall-effect

+ Extra knoppen

+ Mogelijkheid om hem als bedrade Pro-controller te gebruiken als je de Switch op tv gebruikt – Kickstand zorgt voor een te lage stand

– Lampje van de homeknop gaat steeds opnieuw aan

– D-pad is niet precies genoeg

– Rechterstick zit te laag

.

DN-score: 7,1