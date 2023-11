Bug in Super Mario RPG maakt voortgang onmogelijk – dit is de oplossing

Voorkom dat je niet meer verder kunt spelen.

De remake van Super Mario RPG ligt sinds afgelopen vrijdag verschenen en in onze review sprak Jorden er behoorlijk positief over. Voor wie nog met de game bezig is, is het goed om te weten dat er een bug is ontdekt welke kan zorgen dat je niet meer verder kan spelen. Er is echter ook goed nieuws, Nintendo is op de hoogte van deze bug en vertelt je ook meteen hoe je deze kunt voorkomen. De bug kan zich voordoen tijdens het Paratroopa-event in Monstro Town. Mochten de Paratroopa’s niet verschijnen in Land’s End, dan is de bug bij jou ook ontstaan. Hierdoor kun je in het verhaal van Super Mario RPG geen voortgang boeken.

Het belangrijkste is natuurlijk om deze problemen te voorkomen. En dat kan gelukkig. Als je bovengenoemde bug tegenkomt, moet je naar het Mushroom Kingdom gaan en dan weer terugkeren naar Land’s End. Als je dat doet, verschijnen de Paratroopa’s zoals het hoort. Het is hierbij overigens niet nodig om het kasteel in het Mushroom Kingdom te betreden. De bug zou verholpen moeten zijn als je de stad rond het kasteel binnengaat.

Ben jij de bug al tegengekomen? Laat het ons hieronder weten!