Jet Force Gemini komt naar Nintendo Switch Online+

In ieder geval naar de VS, maar komt hij ook naar Europa?

Nintendo of America heeft via Twitter/X aangekondigd dat Nintendo 64-klassieker Jet Force Gemini naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket komt. Amerikaanse spelers kunnen de titel vanaf december spelen, maar het is nog niet duidelijk wanneer hij naar Europa komt.

Adventure calls in the galaxy of Jet Force Gemini, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members this December! #Nintendo64 pic.twitter.com/Nne8huwalW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 22, 2023

Jet Force Gemini is ontwikkeld door Rare, waardoor deze titel in een interessante plek zit. De rechten liggen namelijk bij Microsoft. Jet Force Gemini kon daarom eerder al op de Rare Replay Collection voor de Xbox One verschijnen. Met deze release lijkt de samenwerking tussen Nintendo en Microsoft nog steeds gezond te zijn. Eerder heeft het Amerikaanse tech-bedrijf al games als Minecraft en Cuphead naar de Switch gebracht, terwijl Banjo-Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate meevechten, inclusief amiibo.

Een officiële Europese aankondiging hebben we dus nog niet gehad, maar gezien Amerikaanse NSO+-releases over het algemeen ook naar Europa komen, hebben we goede hoop. Zou jij deze game willen spelen? Laat het weten in de comments.