Releasedatum en trailer voor Growth

De game komt binnenkort naar de Nintendo Switch.

De ontspannende puzzelgame Growth heeft een definitieve releasedatum gekregen! Dat hebben uitgever Assemble Entertainment en ontwikkelaar VoodooDuck laten weten. De titel werd afgelopen juni aangekondigd voor de Nintendo Switch en de verwachting was dat deze in de zomer al uit zou komen. Hoewel de pc-release inmiddels verkrijgbaar is, is dat voor de Switch dus niet helemaal gelukt. Lang laat de game gelukkig niet meer op zich wachten: vanaf 21 december 2012 is Growth te spelen.

Growth is een fijne game als je op zoek bent naar wat ontspanning na een lange werkdag. Je speelt op een grid met achthoekige vlakken en verkent een procedureel gegenereerde wereld. Door nieuwe gebieden te ontdekken, breid je het landschap steeds meer uit. Hier komt een stukje gepuzzel en strategie bij kijken, want je moet obstakels zoals bergen omzeilen en het land omtoveren tot een vruchtbare, levendige wereld vol planten en dieren.

Dit doe je niet alleen. Nee, je werkt samen met acht verschillende dieren, elk met hun eigen unieke vaardigheden. Zij helpen je om obstakels te overwinnen de gebieden in jouw wereld met elkaar te verbinden. Laat je bijstaan door herten, eenden, bijen en meer terwijl jij het ideale landschap creëert. Speel rustig door de kabbelende campaign-modus en ontdek wat de game nog meer te bieden heeft. Vervelen zul je je niet snel, want omdat alles willekeurig wordt gegenereerd, is elke playthrough weer anders.

Growth is over een maand verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Pre-orderen kan vanaf 14 december. Tot die tijd moeten we het nog even doen met de gloednieuwe trailer. Hij is hieronder te bekijken: