De VS krijgt een fysieke versie van Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Er is nog niks bekend over een Europese release.

In september zeiden we al dat Azië een fysieke versie zou krijgen van Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. De rest van de wereld zou de game alleen digitaal kunnen krijgen, waardoor verzamelaars de game moesten importeren. Maar nu blijkt dat de Noord-Amerika de game tóch wel fysiek gaat krijgen, aldus bekende Nintendo-leaker Wario64 op Twitter/X:

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Switch – ESRB version) is up for preorder at VGP (~$48 US Dollars) https://t.co/M5ErfBGMP4 #ad pic.twitter.com/wRt9bIIYwn — Wario64 (@Wario64) November 23, 2023

Hoewel dit niet direct een bevestiging is dat de verzameling ook naar Europa komt, is dit wel goed nieuws voor verzamelaars die liever Engelse teksten op hun game-doosjes hebben. Zo hebben gamers toch wat meer keus.

Voor wie niet op de hoogte is: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy is de compilatie van verschillende DS- en 3DS-games uit de Ace Attorney-reeks. Het gaat om Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies en Phoenix Wright: Ace Attorney. Mocht jij die games dus gemist hebben, of als je een groot fan bent, dan kun je die games vanaf 25 januari op de Switch spelen.

Verander jij jouw pre-order naar de Amerikaanse versie? Of wacht je nog even op een Europese aankondiging? Laat het weten in de comments.