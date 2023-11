Hideki Kamiya gelooft dat de Bayonetta-serie doorgaat ondanks zijn vertrek bij Platinum Games

Ook wil hij terugkeren naar de Okami en de Viewtiful Joe franchise

Hideki Kamiya de man achter de Bayonetta-serie heeft vandaag een YouTube video gedeeld. In deze video geeft de populaire game-ontwikkelaar antwoord op diverse vragen van fans. Zo denkt Kamiya dat Platinum doorgaat met de franchise ondanks zijn vertrek bij de studio eerder dit jaar. Ook geeft hij aan dat hij zijn idee om Bayonetta uit te laten groeien tot een saga van 9 games “meeneemt in zijn graf”. Hieronder lees je Kamiya’s volledige statement:

“Zoals ik eerder uitlegde werkte ik aan Bayonetta 1, 2, 3 en Origins. Ik besprak in verschillende interviews dat de Bayonetta serie in totaal zou bestaand uit 9 delen en dat ik de franchise wilde laten uitgroeien tot de ‘Bayonetta saga’. Maar het ziet ernaar uit dat ik de volledige saga met me mee moet nemen naar mijn graf. Het is een schande. Ik bezit de Bayonetta IP niet, maar ik ga er van uit dat degene die dat wel doen er waarschijnlijk mee door zullen gaan”. Hideki Kamiya

In de video deelde Kamiya ook dat hij interesse had om terug te keren naar de Viewtiful Joe en de Okami serie. Hij zei zelfs dat hij het idee achter een derde Viewtiful Joe game volledig had uitgedacht voordat hij voor de grap Capcom benaderde in zijn video. De video is hieronder te zien. Hij is weliswaar in het Japans, maar met ondertiteling kun je hem goed volgen.