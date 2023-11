South Park: Snow Day! krijgt een gameplaytrailer

De straten liggen vol met sneeuw en daarom hoeven Cartman en zijn vrienden vandaag niet naar school!

Eerder dit jaar kondigde THQ Nordic tijdens hun presentatie in augustus het allernieuwste South Park-spel aan, genaamd South Park: Snow Day!. Tijdens de THQ Nordic Digital Showcase kregen we meteen al een eerste aankondigingstrailer te zien, maar daar bleef het eigenlijk ook wel bij. Inmiddels is er een gameplaytrailer verschenen en dus is er nu meer duidelijk geworden over de game. Echter laat de exacte releasedatum nog wel even op zich wachten, want vooralsnog verschijnt deze titel ”ergens” in 2024.

In tegenstelling tot The Stick of Truth en The Fractured But Whole zal South Park: Snow Day! 3D-graphics bevatten. Deze nieuwe game is trouwens een co-op multiplayerspel waarin je samen met Cartman, Stan, Kyle en Kenny de meest magische tijd van hun leven beleefd. Omdat de straten van South Park ondergesneeuwd zijn hebben de personages ijsvrij en dus is het tijd voor doldwaze gevechten vol met actie! Tevens is deze titel maximaal met drie andere vrienden te spelen, maar als je eenzaam bent is het ook mogelijk om online tegen willekeurige gamers te gamen.

Ben je benieuwd geworden naar de gameplaytrailer? Bekijk die dan hieronder!