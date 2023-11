Tactische RPG Arcadian Atlas krijgt Switch versie

De game verschijnt eind deze maand op de Switch

Tactische RPG Arcadian Atlas komt naar de Switch. Dat hebben uitgever Serenity Forge en ontwikkelaar Twin Otter Studios bekend gemaakt door middel van een trailer. In deze trailer wordt aangekondigd dat de game binnenkort naar een aantal consoles komt, waaronder de Switch. Vanaf 30 november kunnen we met deze titel aan de slag. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken.

Ardadian Atlas is een verhaalgedreven isometrische tactische RPG in de stijl van bijvoorbeeld Tactic Ogre of Triangle Strategy. Het verhaal speelt zich af in Arcadia, een land dat druk bezig is aan zichzelf ten onder te gaan. Politieke fracties en verraderlijke intriges houden het land in hun macht, terwijl er net kwade krachten beginnen te ontwaken. Met een koningin die niets tussen haar en de troon laat staan is er niemand in het hele koninkrijk veilig. Om Arcadia te redden zul je vele avonturiers moeten verzamelen. Met meer dan 12 unieke classes, elke met hun eigen skill trees en vaardigheden zullen er genoeg manieren zijn om gevechten aan te gaan. Van alchemisten tot magie gooiende warmancers, de turn-based gevechten zullen het lot van Arcadia en zijn mensen bepalen.