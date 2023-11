Winnaar De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen bekend

Ontdek of jij de winnaar bent van dit smurftastische spel!

Recent hielden we een toffe prijsvraag. In samenwerking met Vertigo 6 mochten we een code voor De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen weggeven. Inmiddels is de prijsvraag afgelopen en is het tijd om de gelukkige winnaar bekend te maken. Wie het is geworden, lees je hieronder.

Uit de hoge hoed is @dw4smash gekomen! We vragen je om een mail te sturen naar info@dailynintendo.nl met het mailadres dat bij jouw account hoort. We sturen de code dan per mail naar je toe. Gefeliciteerd met de prijs en alvast heel plezier met spelen!