A Long Journey to an Uncertain End krijgt releasedatum

We kunnen bijna aan de slag met de Switch versie!

Begin dit jaar werd aangekondigd dat verhaal gedreven space-opera “A long Journey to an Uncertain End” ook naar de Switch komt. De game, gemaakt door oude Obsidian en Telltale ontwikkelaars, verscheen afgelopen juni op Steam en werd daar redelijk goed ontvangen. Nu zullen we binnenkort ook op de Switch met dit avontuur aan de slag kunnen. Er is namelijk bekend gemaakt dat de game op 5 december naar de Switch komt. Hieronder kun je de trailer bekijken.

A Long Journey to an Uncertain End speelt zich af in een universum waarin zelfbewuste ruimteschepen al eeuwenlang verboden zijn. Het is dan ook best knap dat je nog steeds niet gepakt bent, al heb je dat vooral te danken aan je crew en je holo-companion C.O.R.G.I. Om dit avontuur gaande te houden heb je echter materialen nodig, en niets is gratis. Bezoek nieuwe werelden en gebruik je crew om opdrachten te vervullen van de lokale bevolking. Met een beetje geluk wijzen zij je op nieuwe mogelijkheden en kun je lang uit de klauwen van de autoriteiten blijven. Maar dat is niet de enige persoon die achter je aanzit…