Derde aflevering voor Pokémon Paldean Winds verschenen

Lukt het Hohma om Team Star te infiltreren?

De derde aflevering voor de webserie Pokémon Paldean Winds is verschenen op het officiële Pokémon YouTube-kanaal. De serie was bedacht om de release van Pokémon Scarlet en Violet te vieren.

In deze nieuwe aflevering zien we hoe Pokémon studenten Ohara en Aliquis hard werken aan hun opdracht. Terwijl Hohma zich afvraagt of hij ze kan inhalen als hij op het idee komt om een stuk te schrijven over Team Star. Met zijn Pokémon Quaxly besluit hij de scoop na te jagen en infiltreert hij één van de basissen van Team Star. Bekijk de aflevering hieronder.

Pokémon Paldean Winds gaat over een groep studenten die samen op een reis van groei en leren gaan. Voordat een exchange student arriveert krijgen drie studenten de opdracht om een video te maken waarin hun school wordt getoond.